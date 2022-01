Advertising

MediasetTgcom24 : Tunisia, Parigi: inaccettabili violenze polizia su giornalisti #francia - History61186776 : ??????????Un accordo italo-francese sulla Tunisia è firmato a #Parigi #30settembre 1896 - Aldo_Mattei1 : @MaragnoThomas E invece avevamo un'ampia autonomia che gli americani 'accettavano' e 'favorivano'. Vediamo le nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia Parigi

InfoAfrica

La Francia descrive come inaccettabile la violenza della polizia tunisina contro i giornalisti avvenuta durante le manifestazioni contro il presidente Kais Saied di venerdì. 'Diversi giornalisti, in ......per affiancarli alla conduzione di "Mai dire Amici" ha debuttato al cinema in "Matrimonio a". Tess Masazza Nata a Los Angeles e cresciuta tra Francia e, con la webserie "...La Francia descrive come inaccettabile la violenza della polizia tunisina contro i giornalisti avvenuta durante le manifestazioni contro il presidente Kais Saied di venerdì. "Diversi giornalisti, in p ...Il corrispondente del quotidiano Liberation in Tunisia è stato picchiato dalla polizia e gli è stato impedito di seguire la manifestazione di ieri contro il presidente Kais Saied. (ANSA) ...