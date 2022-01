Truppe russe in Bielorussia. Esercitazioni su "minacce ai confini". Londra, armi a Ucraina (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 - Truppe russe hanno cominciato ad arrivare in Bielorussia per un'esercitazione congiunta mirante a simulare "la neutralizzazione delle minacce ai confini" , secondo quanto reso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 -hanno cominciato ad arrivare inper un'esercitazione congiunta mirante a simulare "la neutralizzazione delleai" , secondo quanto reso ...

Un nuovo patto per la sicurezza europea Mai negli ultimi trent’anni - dalla caduta del muro di Berlino e dalla successiva dissoluzione dell’Unione Sovietica - i rapporti tra Occidente e Russia hanno conosciuto la tensione di questi ultimi m ...

