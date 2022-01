“Tre Sorelle”: il Trailer del nuovo film di Enrico Vanzina (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 27 gennaio esce su Prime Video l’ultimo film di Enrico Vanzina Tre Sorelle, una commedia tutta al femminile. Chi compone il cast di “Tre Sorelle”? Il cast è composto da: da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward, e ancora Nadia Rinaldi, Massimiliano Rosolino, Eleonora Pedron. Sinossi Marina (Serena Autieri), una donna borghese, sposata con un primario di ortopedia, scopre che il marito ha una relazione con il suo assistente. Le crolla addosso il mondo. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina (Giulia Bevilacqua), ma trova in lacrime anche lei: è stata lasciata dal marito dopo averlo tradito. Le vacanze Le due ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 27 gennaio esce su Prime Video l’ultimodiTre, una commedia tutta al femminile. Chi compone il cast di “Tre”? Il cast è composto da: da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward, e ancora Nadia Rinaldi, Massimiliano Rosolino, Eleonora Pedron. Sinossi Marina (Serena Autieri), una donna borghese, sposata con un primario di ortopedia, scopre che il marito ha una relazione con il suo assistente. Le crolla addosso il mondo. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina (Giulia Bevilacqua), ma trova in lacrime anche lei: è stata lasciata dal marito dopo averlo tradito. Le vacanze Le due ...

