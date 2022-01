Toronto-Insigne, l’intermediario svela: “Tutto nato da tempo” (Di martedì 18 gennaio 2022) l’intermediario dell’operazione Toronto-Insigne, Andrea D’Amico, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato della nascita dell’operazione e del giovane Mangala. Di seguito le sue parole: “L’operazione Insigne è nata quando a settembre abbiamo fatto una lista con i dirigenti del Toronto, e Lorenzo era al 1° posto“. Napoli, Insigne “Si ricordi che il club ha vinto il titolo MLS nel 2017 e coi Raptors hanno trionfato nel 2019 in NBA. Lo considerano un numero uno e non si pentirà della scelta”. Mangala Napoli “Un prossimo colpo potrebbe essere Orel Mangala, 23 anni, under 21 belga che gioca nello Stoccarda. L’ho appena conosciuto, ha tanta qualità e dinamismo”. “Può essere importante come è stato Anguissa per il Napoli. Merita una grande”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 gennaio 2022)dell’operazione, Andrea D’Amico, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato della nascita dell’operazione e del giovane Mangala. Di seguito le sue parole: “L’operazioneè nata quando a settembre abbiamo fatto una lista con i dirigenti del, e Lorenzo era al 1° posto“. Napoli,“Si ricordi che il club ha vinto il titolo MLS nel 2017 e coi Raptors hanno trionfato nel 2019 in NBA. Lo considerano un numero uno e non si pentirà della scelta”. Mangala Napoli “Un prossimo colpo potrebbe essere Orel Mangala, 23 anni, under 21 belga che gioca nello Stoccarda. L’ho appena conosciuto, ha tanta qualità e dinamismo”. “Può essere importante come è stato Anguissa per il Napoli. Merita una grande”.

