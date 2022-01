Torino, Fares va subito ko: stagione finita (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Torino deve subito fare i conti con l’infortunio a Fares: stagione finita per l’esterno appena arrivato dalla Lazio Il Torino comunica con una nota ufficiale l’infortunio di Fares. stagione finita per l’esterno granata. Il comunicato: COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildevefare i conti con l’infortunio aper l’esterno appena arrivato dalla Lazio Ilcomunica con una nota ufficiale l’infortunio diper l’esterno granata. Il comunicato: COMUNICATO – «IlFootball Club comunica che il calciatore Mohameddurante la seduta di allenamento haun trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto ilFootball ...

TuttoMercatoWeb : Clamoroso Fares, va ko in allenamento: stagione finita per il nuovo laterale del Torino - DiMarzio : #Calafiori @GenoaCFC domani visite mediche, sbloccato #Fares al @TorinoFC_1906 che arriverà sempre domani in serata… - tcm24com : Torino, Fares infortunato stahione finita per lui #fares - thisisgrts : RT @apuntobracco: Sostanzialmente pagheremo lo stipendio di uno che probabilmente non farà mai una presenza con la maglia del Torino. D'a… - franchismo17 : RT @ToroGoal: ?? CLAMOROSO: Lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale per Momo #Fares. A breve consule… -