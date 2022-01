Torino, che sfortuna: compra Fares, 5 giorni dopo si rompe il crociato in allenamento (Di martedì 18 gennaio 2022) Brutta tegola per il Torino e grande sfortuna per Mohamed Fares. Il 14 gennaio il club granata aveva annunciato l’arrivo dell’algerino, la sua stagione è già finita per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con l’interessamento del menisco mediale. “Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 gennaio 2022) Brutta tegola per ile grandeper Mohamed. Il 14 gennaio il club granata aveva annunciato l’arrivo dell’algerino, la sua stagione è già finita per la rottura delanteriore del ginocchio destro con l’interessamento del menisco mediale. “IlFootball Club comunica che il calciatore Mohameddurante la seduta diha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamentoanteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto ilFootball Club, con l’augurio di rivederlo al più presto ...

