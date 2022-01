Tonga | Onu | invieremo aiuti ma mantenere il Paese senza Covid

Advertising

è un Paese zero Covid ed ha protocolli molto rigidi a riguardo", ha detto il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), Jens Laerke. "Una ......del vulcano di, le dimissioni di Bardin da Generali e Lamorgese a Foggia dopo le bombe. E ancora: l'estradizione in Italia dello zio di Saman Abbas, esplosioni ad Abu Dhabi e l'inviataper ...Martedì, 18 gennaio 2022 Home > aiTv > Tonga isolata dopo l'eruzione, gravi danni alla costa occidentale Roma, 18 gen. (askanews) - Tonga ricoperta di cenere e isolata dopo la potente eruzione del vul ...Le Nazioni Unite tenteranno di mantenere lo stato di Tonga "libero dal Covid" nell'ambito dell'arrivo dei soccorsi umanitari dopo l'eruzione del vulcano e lo tsunami che hanno colpito l'arcipelago del ...