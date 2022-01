Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - breakingnewsit : TT: Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, De Minaur, Roberta Metsola, Anselmo e bettini! - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Dopo 10 anni insieme ci separiamo” - #Michelle #Hunziker #Tomaso - zazoomblog : Tomaso Trussardi chi è l’ex marito di Michelle Hunziker? Età prima moglie figlie patrimonio casa altezza Instagram… - DonnaGlamour : Tomaso Trussardi, tutte le ex prima di Michelle Hunziker: chi sono -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Sembrava un amore da favola e invece anche il matrimonio di Michelle Hunziker eè finito. Con un comunicato di dieci righe affidato all'Ansa. "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e ...Dopo giorni di continui rumors su una loro presunta crisi, la coppia Michelle Hunziker eha confermato la rottura ai fan. Con una nota comune all' ANSA , Michelle Hunziker eannunciano la separazione. I due erano in crisi già da un po' e ora hanno deciso ...Il comunicato dell'ormai ex coppia: "Continueremo con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre bambine" ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulle ex più o meno famose di Tomaso Trussardi: da Anna Munafò a Michelle Hunziker.