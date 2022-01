Tom Holland a torso nudo durante l'ultimo allenamento (FOTO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Tom Holland è recentemente apparso su Instagram in una FOTO a torso nudo, scattata durante un suo recente allenamento e postata online qualche giorno dopo. Tom Holland ha lavorato sodo in palestra in questi giorni e c'è una nuova FOTO a torso nudo della star di Spider-Man: No Way Home che lo dimostra: l'attore 25enne ha posato a petto nudo dopo un allenamento sul ring con Oliver Trevena, uno degli investitori della famosa palestra Dogpound. "ATTENZIONE! Usate sempre estrema cautela quando vi allenate con un amico che è anche un supereroe della Marvel. Potrebbe causare un brutto collasso post allenamento! @tomHolland2013 #NowPutYourShirtBackOnSpiderman ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) Tomè recentemente apparso su Instagram in una, scattataun suo recentee postata online qualche giorno dopo. Tomha lavorato sodo in palestra in questi giorni e c'è una nuovadella star di Spider-Man: No Way Home che lo dimostra: l'attore 25enne ha posato a pettodopo unsul ring con Oliver Trevena, uno degli investitori della famosa palestra Dogpound. "ATTENZIONE! Usate sempre estrema cautela quando vi allenate con un amico che è anche un supereroe della Marvel. Potrebbe causare un brutto collasso post! @tom2013 #NowPutYourShirtBackOnSpiderman ...

