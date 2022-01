TNI Italia, 14 albergatori in protesta davanti al Senato allontanati dalla polizia (Di martedì 18 gennaio 2022) "Oggi siamo arrivati in 14 dell'associazione TNI di cui albergatori e ristoratori per attendere i Senatori a Piazza San Luigi dei Francesi per discutere della nostra condizione. Siamo stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) "Oggi siamo arrivati in 14 dell'associazione TNI di cuie ristoratori per attendere iri a Piazza San Luigi dei Francesi per discutere della nostra condizione. Siamo stati ...

COVID, TNI ITALIA: DOMANI RISTORATORI E ALBERGATORI IN PIAZZA PER FLASHMOB 'APERTI MA VUOTI' ROMA - Dopo le 10 mila lettere di licenziamento, ristoratori e albergatori di Tni Italia portano a Roma le bollette del gas e della luce, raddoppiate in un anno. 'Fatture da migliaia di euro, da pagare entro le scadenze, mentre i locali sono vuoti e gli aiuti governativi non ci ...

COVID, IL DRAMMA DEL TURISMO: A RISCHIO 500MILA LAVORATORI ROMA – Il crollo del turismo – preda delle restrizioni e delle paure legate al Covid – è uno stillicidio per gli imprenditori, che fanno i conti con bilanci in rosso e fatture da pagare, ma è soprattu ...

