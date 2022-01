The Cuphead Show!: il trailer della serie animata in arrivo su Netflix (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 18 febbraio arriverà su Netflix la serie animata The Cuphead Show, ispirata all'omonimo videogioco, ecco il trailer. The Cuphead Show!, la serie animata tratta dal popolare videogioco, ha ora un trailer e una data di uscita: il 18 febbraio su Netflix. Nel video si vedono i fratelli Cuphead e Mugman intraprendere pericolose avventure in case infestate, luna park, teatri e vari luoghi, dando vita a numerose conseguenze esilaranti. Il attesa del debutto sugli schermi della serie animata The Cuphead Show!, online ha debuttato un sito che permette di giocare con un'avventura a capitoli che permette di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 18 febbraio arriverà sulaTheShow, ispirata all'omonimo videogioco, ecco il. The, latratta dal popolare videogioco, ha ora une una data di uscita: il 18 febbraio su. Nel video si vedono i fratellie Mugman intraprendere pericolose avventure in case infestate, luna park, teatri e vari luoghi, dando vita a numerose conseguenze esilaranti. Il attesa del debutto sugli schermiThe, online ha debuttato un sito che permette di giocare con un'avventura a capitoli che permette di ...

