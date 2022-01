The Crown 6 su Netflix nel 2023, già programmate le riprese dell’ultimo atto della saga reale (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è stato un tempo in cui The Crown 6 non era per niente previsto, ma per fortuna quel periodo è durato poco. Netflix si è ravveduta e, su impulso del produttore Peter Morgan, ha deciso di aggiungere una stagione al suo piano di produzione che ne prevedeva 5. Ebbene, ora ha stabilito anche l’inizio delle riprese di quello che sarà l’ultimo atto della saga reale dedicata alla Corona inglese. The Crown 6 non ha ancora una data di debutto ufficiale e d’altronde è presto per ipotizzarla, visto che non è stata definita nemmeno quella della quinta, in arrivo nel novembre di quest’anno. Sembra però che sia già pronto il piano di produzione per l’ultimo lotto di episodi, i 10 capitoli che chiuderanno la serie dedicata al longevo regno di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è stato un tempo in cui The6 non era per niente previsto, ma per fortuna quel periodo è durato poco.si è ravveduta e, su impulso del produttore Peter Morgan, ha deciso di aggiungere una stagione al suo piano di produzione che ne prevedeva 5. Ebbene, ora ha stabilito anche l’inizio delledi quello che sarà l’ultimodedicata alla Corona inglese. The6 non ha ancora una data di debutto ufficiale e d’altronde è presto per ipotizzarla, visto che non è stata definita nemmeno quellaquinta, in arrivo nel novembre di quest’anno. Sembra però che sia già pronto il piano di produzione per l’ultimo lotto di episodi, i 10 capitoli che chiuderanno la serie dedicata al longevo regno di ...

