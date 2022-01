(Di martedì 18 gennaio 2022) Cosain un eventuale The-Man 3, ora richiesto a gran voce dai fan del franchise Marvel? In un altro universo, nel 2018 non avremmo visto Peter Parker "morire" polverizzato in seguito alle azioni di Thanos, perché la Sony non avrebbe concesso il personaggio in prestito ai Marvel Studios. Sarebbe invece stato protagonista di The-Man 3, che era previsto proprio per quell'anno epocale in casa Marvel ma fu cancellato, insieme ad altri sequel e spin-off, in seguito agli incassi non proprio entusiasmanti del secondo episodio della saga(appena sopra i 700 milioni di dollari nel mondo, meno di qualunque altrolive-action dedicato al personaggio). Adesso, complice il grande successo del crossover fra le …

Advertising

Miami52481192 : RT @Daydrea85403738: ??AEREO MIRIANA?? - ffedexs : RT @marvelcinemaita: Spider-Man: Andrew Garfield vuole uno scontro con il Venom di Tom Hardy e ‘The Amazing Spider-Man 3’ - _madeIN_thePM_ : @ThisTown04 eccolooo :) poi ti consiglio di guardare anche the amazing Spiderman 1 e 2 con Andrew Garfield - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Amazing Spider-Man 3: 5 cose che vorremmo vedere nel film - FedericaBagnol3 : RT @Daydrea85403738: ??AEREO MIRIANA?? -

Ultime Notizie dalla rete : The Amazing

Cinefilos.it

Sarebbe invece stato protagonista diSpider - Man 3 , che era previsto proprio per quell'anno epocale in casa Marvel ma fu cancellato, insieme ad altri sequel e spin - off, in seguito ...... Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto, C'era una truffa a Hollywood,Father - Nulla è come sembra, I Croods 2 - Una nuova era,Spider - man, Cattivissimo Me 2, Men ...Cosa vorremmo vedere in un eventuale The Amazing Spider-Man 3, ora richiesto a gran voce dai fan del franchise Marvel? In un altro universo, nel 2018 non avremmo visto Peter Parker "morire" polverizza ...In vista dell'uscita di Spider-Man: No Way Home alla fine del 2021, circolavano insistenti voci e report secondo cui Andrew Garfield e Tobey Maguire sarebbero tornati per interpretare le loro versioni ...