Tennis: quali saranno i prossimi tornei di Lorenzo Musetti? Tanti appuntamenti sul cemento per l'azzurro (Di martedì 18 gennaio 2022) Il primo Grand Slam stagionale per Lorenzo Musetti si è già concluso. l'azzurro è stato eliminato al primo turno sul cemento degli Australian Open da Alex De Minaur in quattro set. Contro il beniamino del pubblico il Tennista tricolore non è riuscito a tenere alto il proprio livello per tutta la durata del match. Come dichiarato in conferenza stampa è già tempo di pensare al futuro: "All'inizio avrei dovuto giocare in Sudamerica, nel mio habitat naturale. Poi abbiamo deciso che cercare di migliorare sul veloce è un investimento da fare, perché ho anche dimostrato di saperci giocare. Se inizialmente perderò punti non sarà un problema". Dunque diversi appuntamenti sul cemento per l'azzurro che, come primo torneo, affronterà quello di Pune in India.

