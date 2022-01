Tennis e Cinema | “Una Famiglia Vincente – King Richards”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 gennaio 2022) Finita la ‘telenovela’ Djokovic, nel peggiore dei modi per la carriera del serbo, il, quello vero, che fa sognare, lo potete trovare in due posti: i campi dello slam in Australia e il. Nel primo il nostro Matteo Berrettini è già sceso in pista e battuto il suo avversario, lo statunitense Brandon Nakashima. Ma è stata una ‘partita doppia’, come in quei film dove due linee di una stessa storia si intrecciano. Lieto fine per il romano n.1 azzurro che ha dovuto ‘domare’ i suoi problemi intestinali con tanto di dedica – “Imodium! Grazie!” – sulla telecamera a fine match per il noto medicinale che li ha risolti. E poi lo ha postato tra le sue Istragram Stories: Dalsul campo alalPer il secondo scegliete unnella vostra città per andare a vedere ...