Tamponi in parafarmacia, in Lombardia anche il centrodestra dice sì (con voto segreto) alla mozione M5s. Ma senza una legge il problema resta (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 12 gennaio scorso – in piena emergenza Tamponi con i cittadini in fila per ore davanti alle farmacie – centrodestra ed Italia Viva affondarono l'emendamento di Leu che avrebbe permesso alle parafarmacie di eseguire i test, consentendo di distribuire il carico di lavoro e diminuire i disagi per le persone che avevano necessità di sottoporsi agli esami rapidi. I promotori del provvedimento bocciato parlarono di lobby dei farmacisti in azione al Senato, con l'obiettivo di impedire che le parafarmacie potessero effettuare i test anti Covid. Sospetto avvalorato dal fatto che il presidente dell'Ordine dei farmacisti è Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia. Dopo il clamore dei giorni scorsi, oggi la questione è tornata d'attualità. In Lombardia, infatti, il centrodestra ha votato a favore di un emendamento del M5s che ...

