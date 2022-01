Sulmona | Savino il bidello accoltellato dallo studente | «Non lo avevo rimproverato | di sicuro lo perdonerò»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un giovane mite e mai aggressivo, che a trentadue anni con una laurea in Scienze Politiche in tasca è tornato a, nella sua città di origine, per costruire il suo futuro. Non...

Un giovane mite e mai aggressivo, che a trentadue anni con una laurea in Scienze Politiche in tasca è tornato a, nella sua città di origine, per costruire il suo futuro. Non capisce,Monterisi , giornalista e bidello , cosa sia successo ieri in quella scuola dove da un mese e mezzo è impiegato ...Qui, viene riferito che questa mattina nella scuola Capograssi diil collaboratore scolasticoMonterisi sarebbe stato accoltellato da un bambino di 11 anni . L'uomo ha raccontato: " ...Il carnefice è vittima allo stesso tempo e va protetto. Un gesto che sta interrogando un po’ tutti, addetti ai lavori in primis, soprattutto in relazione alle cause scatenanti di tale azione. Ferito a ...Un collaboratore scolastico è stato accoltellato ieri mattina a Sulmona (L’Aquila) da un bambino di soli undici anni. "Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprende ...