Suicidio assistito | seconda richiesta nelle Marche | “Tetraplegico da 8 anni | lasciatemi morire” L’udienza dopo 17 mesi di attesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) “Non è più la mia vita. Prima facevo tutto da me, adesso devo chiedere qualsiasi cosa. Dipendere da qualcuno è ciò che mi fa più male e che non riesco ad accettare“. Queste le parole di Antonio (nome di fantasia), malatoda 8a seguito di un incidente. A settembre 2020 aveva chiesto di poter ricorrere al. In particolare, aveva richiesto all’Azienda Sanitaria Unica Regionedi procedere alla verifica delle condizioni considerate necessarie (dalla Corte Costituzionale) per accedervi. In risposta aveva ricevuto un rifiuto. Ma, scrive l’Associazione Luca Cosiconi, senza motivazione: i controlli richiesti infatti non sono mai stati avviati dall’Asur (che Antonio ha poi diffidato). Lo ha evidenziato, in seguito, anche il Comitato Etico regionale. Nell’ottobre 2021, ...