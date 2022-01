Suicidio assistito, la storia di Antonio: tetraplegico da 8 anni, chiede la dolce morte. Oggi il tribunale decide (Di martedì 18 gennaio 2022) Antonio ha chiesto di poter morire. tetraplegico da quando otto anni fa ebbe un incidente in moto, nel settembre 2020 ha fatto richiesta all’azienda sanitaria della sua regione, le Marche, di poter far ricorso al Suicidio assistito. Abituato come era alla sua vita movimentata tra viaggi, moto, sport, amici e famiglia, Antonio, 44 anni, non riesce a sopportare di «sopravvivere» in queste condizioni, essendo obbligato a chiedere aiuto per ogni semplice gesto, «come bere un bicchier d’acqua o vestirmi». «Prima non avevo bisogno di nessuno e di niente – racconta a Repubblica – facevo tutto da me. Lavoravo, avevo degli hobby, mi divertivo con gli amici. Oggi chiedo il Suicidio assistito perché sono in una ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022)ha chiesto di poter morire.da quando ottofa ebbe un incidente in moto, nel settembre 2020 ha fatto richiesta all’azienda sanitaria della sua regione, le Marche, di poter far ricorso al. Abituato come era alla sua vita movimentata tra viaggi, moto, sport, amici e famiglia,, 44, non riesce a sopportare di «sopravvivere» in queste condizioni, essendo obbligato are aiuto per ogni semplice gesto, «come bere un bicchier d’acqua o vestirmi». «Prima non avevo bisogno di nessuno e di niente – racconta a Repubblica – facevo tutto da me. Lavoravo, avevo degli hobby, mi divertivo con gli amici.chiedo ilperché sono in una ...

