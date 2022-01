“Sui rider era caporalato grigio, un disegno criminoso per il profitto”: ecco perché sono stati condannati i manager intermediari di Uber (Di martedì 18 gennaio 2022) Era “caporalato grigio”, quasi come quello dei braccianti ma ammantato da una “parvenza di legalità” del rapporto di lavoro senza che nulla cambiasse sotto il profilo delle condizioni di “sfruttamento” e “approfittamento”, agevolate “dall’assenza di una specifica regolamentazione” che continua a riguardare il mondo della gig economy. Una situazione nella quale i riders “sono costretti a lavorare senza alcuna tutela e garanzia, a firmare dimissioni in bianco, a subire sopraffazioni retributive e trattamentali”. Vivendo in questo modo in un “regime di costante ansia” causato dalla “possibilità di perdere il lavoro” nel caso in cui “non si accettassero supinamente le condizioni imposte”. Un “complessivo disegno criminoso” a loro danno e finalizzato al “profitto” nel quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Era “”, quasi come quello dei braccianti ma ammantato da una “parvenza di legalità” del rapporto di lavoro senza che nulla cambiasse sotto il profilo delle condizioni di “sfruttamento” e “approfittamento”, agevolate “dall’assenza di una specifica regolamentazione” che continua a riguardare il mondo della gig economy. Una situazione nella quale is “costretti a lavorare senza alcuna tutela e garanzia, a firmare dimissioni in bianco, a subire sopraffazioni retributive e trattamentali”. Vivendo in questo modo in un “regime di costante ansia” causato dalla “possibilità di perdere il lavoro” nel caso in cui “non si accettassero supinamente le condizioni imposte”. Un “complessivo” a loro danno e finalizzato al “” nel quale ...

