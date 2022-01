Su Casale non solo il Milan: si inserisce un altro top club di Serie A! (Di martedì 18 gennaio 2022) Procedono le operazioni di mercato in questa sessione invernale, con molti tra i club di Serie A che cercano di rinforzare la propria rosa per gestire al meglio la seconda parte della stagione. Tra i nomi accostati al Milan, negli ultimi giorni è emerso quello di Nicolò Casale, difensore classe ’98 in forza all’Hellas Verona. ANCHE IL NAPOLI SU DI LUI Tuttavia, oltre quella della Lazio, i rossoneri dovranno battere anche la concorrenza del Napoli. Giuntoli, Napoli, TorinoCome riferisce la redazione di Sportmediaset, infatti, nella corsa per il giocatore si sarebbero inseriti anche gli azzurri, che avrebbero però intenzione di accaparrarselo in estate. Non è quindi un caso che il ds Giuntoli fosse presente a Reggio Emilia per assistere al match tra Sassuolo e Verona. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Procedono le operazioni di mercato in questa sessione invernale, con molti tra idiA che cercano di rinforzare la propria rosa per gestire al meglio la seconda parte della stagione. Tra i nomi accostati al, negli ultimi giorni è emerso quello di Nicolò, difensore classe ’98 in forza all’Hellas Verona. ANCHE IL NAPOLI SU DI LUI Tuttavia, oltre quella della Lazio, i rossoneri dovranno battere anche la concorrenza del Napoli. Giuntoli, Napoli, TorinoCome riferisce la redazione di Sportmediaset, infatti, nella corsa per il giocatore si sarebbero inseriti anche gli azzurri, che avrebbero però intenzione di accaparrarselo in estate. Non è quindi un caso che il ds Giuntoli fosse presente a Reggio Emilia per assistere al match tra Sassuolo e Verona. Gabriella Ricci

gilnar76 : Casale #Milan: non solo la Lazio, anche un’altra squadra sul giocatore #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Concorrenza per #Casale - ilLamecus : Diventerà pure il nuovo Nesta, ma io tutta sta enfasi intorno a #Casale non lo capisco. Un giocatore che a 23 anni… - LucaDColella : RT @theMilanZone_: Milan-Lazio, sfida per Casale del Verona: costa non meno di 10 milioni via @Gazzetta_it - flamanc24 : RT @emipro74: Potete spiegare a Rambaudi (al quale non sta mai bene niente) che Casale giocava nell’Empoli di Dionisi ed è anche per questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Casale non Calciomercato Lazio, c'è Casale se parte Lazzari. Sarri chiede Vecino subito Il patron non farà però sconti e difficilmente scenderà al di sotto della richiesta di 15 milioni di euro . Lazio, Casale resta il prescelto. Sarri vuole Vecino Nel caso in cui, in extremis, dovesse ...

Roma, Alfonsi: "M5S in difficoltà sulla lettura del bilancio" ... il parco di Via Ponderano, il Casale e parco della Cervelletta, la riqualificazione di Villa Lazzaroni, la manutenzione delle aziende agricole, erano contenute nel DUP, non nel bilancio, e sono ...

Casale Milan: non solo la Lazio, anche un’altra squadra sul giocatore Milan News 24 MEDIASET - Hellas Verona, anche il Napoli segue Casale per la prossima stagione Anche il Napoli è interessato a Nicolò Casale, difensore centrale dell’Hellas Verona. Il club azzurro vorrebbe avere il classe ‘98 per l'estate. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è andato a vederlo dal ...

Calciomercato Verona: su Casale gli occhi di un’altra big italiana ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il calciomercato del Verona lavora anche in uscita: sul giovane difensore Casale, già nel mirino di Lazio e Milan, gli occhi anche del Napoli Il talentu ...

