Stretto, Musumeci scavalca il governo: "In Sicilia si entra senza green pass" (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen – Niente super green pass per attraversare lo Stretto di Messina. La Regione Sicilia, con un'apposita ordinanza, scavalca il governo e apre ai non vaccinati (nonché ai vaccinati che non hanno ancora la super tessera verde). L'ordinanza è stata firmata nella giornata di oggi dal presidente della Regione Nello Musumeci, che da giorni contesta il provvedimento dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Sicilia, niente green pass per attraverso lo Stretto. L'ordinanza regionale Così dalle 14 di oggi è consentito anche ai passeggeri privi di green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i ...

