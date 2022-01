Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 6 calciatori saltano il prossimo turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono stati pubblicati gli Squalificati della 22esima giornata del campionato di Serie A, il turno ha regalato sorprese anche per le zone alte della classifica. Pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, tonfo interno del Milan contro lo Spezia. Successi del Napoli a Bologna e della Juventus contro l’Udinese. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono stati pubblicati glidella 22esima giornata del campionato diA, ilha regalato sorprese anche per le zone alte della classifica. Pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, tonfo interno del Milan contro lo Spezia. Successi del Napoli a Bologna e della Juventus contro l’Udinese. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ...

