Spunta un video porno al convegno M5s: imbarazzo in Senato | Video (Di martedì 18 gennaio 2022) Durante il convegno "Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico" organizzato dalla senatrice del M5s, Maria Laura Mantovani, qualcuno è riuscito ad accedere alla Videochiamata su Zoom, facendo un Video porno davanti al premio Nobel Giorgio Parisi. Un minuto di panico ed imbarazzo che si è poi concluso con la rimozione dell'utente dalla chiamata. "Oggi pomeriggio si è verificato un episodio gravissimo, un vero e proprio attacco verso il quale esprimo assoluto sdegno", ha poi aggiunto la senatrice Mantovani in una nota. "Ho provveduto a segnalare il tutto alle autorità competenti affinché procedano a individuare il responsabile".

