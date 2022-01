Sport: Vezzali 'Sì a stadi al 50% se situazione migliora' (Di martedì 18 gennaio 2022) "Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all'aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) "Se tra un paio di settimane laallora si può ripartire dal 50% negli impianti all'aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si ...

