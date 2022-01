Sport in tv oggi, martedì 18 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo Sport in tv di oggi, martedì 18 gennaio: ecco il programma e gli orari di tutti gli eventi del mondo Sportivo trasmessi quest’oggi sulle emittenti italiane che detengono i diritti tv. Si apre e si chiude con il tennis degli Australian Open, tra la sessione della serata e quella mattutina dell’indomani. Nel mezzo, spicca il calcio con due partite della Coppa Italia. Ma ci sono anche match delle coppe europee di basket e volley. Vi presentiamo a seguire la programmazione completa grazie alla guida offerta da Sportface.it con tutti gli eventi, gli orari e i canali di riferimento. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Loin tv di18: ecco ile glidiglidel mondoivo trasmessi quest’sulle emittenti italiane che detengono i diritti tv. Si apre e si chiude con il tennis degli Australian Open, tra la sessione della serata e quella mattutina dell’indomani. Nel mezzo, spicca il calcio con due partite della Coppa Italia. Ma ci sono anche match delle coppe europee di basket e volley. Vi presentiamo a seguire lazione completa grazie alla guida offerta daface.it congli, glie i canali di riferimento.Face.

