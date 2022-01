Speranza resta ministro, il medico delle cure precoci rischia la sanzione (Di martedì 18 gennaio 2022) Comunque, vi volevo dire che il medico che ha curato e guarito a casa i pazienti rischia la sospensione, mentre il ministro Speranza che ha impedito le cure e le guarigioni a casa è ancora al suo posto. Il mondo italiano, capovolto e fanatico, indicato come modello. Il pezzo potrebbe anche finire qui. Ma aggiungo qualche riga di commento. Il grande Leviatano (del Covid) Il vero problema non è mai stato il virus ma il fanatismo e l’impreparazione al governo. Così Speranza e Conte – perché in principio c’era l’avvocato del popolo – non sapendo cosa fare hanno fatto ricorso alla strategia del terrore elevando proprio il fanatismo a modello di governo. Come non ricordare che solo qualche mese prima, quando c’era il governo Conte 1, fu coniata per Matteo Salvini al Viminale la famigerata ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 gennaio 2022) Comunque, vi volevo dire che ilche ha curato e guarito a casa i pazientila sospensione, mentre ilche ha impedito lee le guarigioni a casa è ancora al suo posto. Il mondo italiano, capovolto e fanatico, indicato come modello. Il pezzo potrebbe anche finire qui. Ma aggiungo qualche riga di commento. Il grande Leviatano (del Covid) Il vero problema non è mai stato il virus ma il fanatismo e l’impreparazione al governo. Cosìe Conte – perché in principio c’era l’avvocato del popolo – non sapendo cosa fare hanno fatto ricorso alla strategia del terrore elevando proprio il fanatismo a modello di governo. Come non ricordare che solo qualche mese prima, quando c’era il governo Conte 1, fu coniata per Matteo Salvini al Viminale la famigerata ...

