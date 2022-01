Spaccio per conto clan, 24 misure cautelari (Di martedì 18 gennaio 2022) Maxi blitz anti droga dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Dda, nei confronti di 24 persone (22 in carcere e 2 con obbligo di dimora) nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione dedita allo Spaccio di droga a Pagani e nei comuni dell’agro nocerino-sarnese. Le operazioni si sono svolte in gran parte tra Pagani e altri comuni della provincia di Salerno e hanno complessivamente impegnato oltre 150 Carabinieri con il supporto di elicotteri e unità cinofile. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, al vertice dell’organizzazione figurano un 59enne e un 28enne di Pagani, legati da rapporti di parentela. La prevalente e pressoché esclusiva forma di distribuzione della droga, in particolare cocaina e crack, avveniva attraverso la consegna a domicilio, compito ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 gennaio 2022) Maxi blitz anti droga dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Dda, nei confronti di 24 persone (22 in carcere e 2 con obbligo di dimora) nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione dedita allodi droga a Pagani e nei comuni dell’agro nocerino-sarnese. Le operazioni si sono svolte in gran parte tra Pagani e altri comuni della provincia di Salerno e hanno complessivamente impegnato oltre 150 Carabinieri con il supporto di elicotteri e unità cinofile. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, al vertice dell’organizzazione figurano un 59enne e un 28enne di Pagani, legati da rapporti di parentela. La prevalente e pressoché esclusiva forma di distribuzione della droga, in particolare cocaina e crack, avveniva attraverso la consegna a domicilio, compito ...

