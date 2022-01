Sorpresa, gli italiani sono stufi dei social: nel 2021 il 22% non li ha usati (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen – italiani senza social network. Per lo meno una significativa parte, come riporta l’Ansa. E in curiosa controtendenza – solo appartente, come vedremo – con la “smartphone dipendenza” di cui si trattava proprio ieri. Ecco gli italiani senza social nel 2021 italiani senza social nel 2021? Un bel po’, secondo quanto riportato nel Digital Consumer Trends Survey 2021 di Deloitte. Cicra il 22% degli italiani ha infatti smesso di utilizzare – temporaneamente se non definitivamente – una piattaforma social. Il tutto ricavato da un campione di oltre 2mila interviste fatte a persone tra i 18 e i 75 anni. Le cause? Piuttosto precise, secondo l’indagine. Tre in particolare: la stanchezza per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen –senzanetwork. Per lo meno una significativa parte, come riporta l’Ansa. E in curiosa controtendenza – solo appartente, come vedremo – con la “smartphone dipendenza” di cui si trattava proprio ieri. Ecco glisenzanelsenzanel? Un bel po’, secondo quanto riportato nel Digital Consumer Trends Surveydi Deloitte. Cicra il 22% degliha infatti smesso di utilizzare – temporaneamente se non definitivamente – una piattaforma. Il tutto ricavato da un campione di oltre 2mila interviste fatte a persone tra i 18 e i 75 anni. Le cause? Piuttosto precise, secondo l’indagine. Tre in particolare: la stanchezza per i ...

cianchiguitar : @tancredipalmeri Chi non lo so ma gli ultra ottantenni ( Letta 86, Prodi 83, Amato 83) non penso proprio. Nome a so… - itsmarts___ : CHE POI PENSANDOCI QUALUNQUE TIPO DI SORPRESA VHE SIA IN PASSERELLA VHE SIA NEL GIARDINO O CHE SIA NEL CUCURIO SEMP… - Sara76028654 : @Uther_Raffaele @ValeriaParrell2 Non si offenda, la mia è una riflessione. Per il mio compleanno organizzata festa… - periucs : leggo di gente sorpresa per le abbondanti nevicate in Iran. Nel 1991 a fine febbraio a Teheran trovai 20 centimetri… - rajonee09 : @Nathan_Gr_ @kravotz @KSport24 L'ho detto prima, Chibozo inizialmente sembrava corresse veloce e spesso a vuoto. Or… -