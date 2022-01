Sorpresa Genoa, Labbadia rifiuta la panchina: ora c’è un altro nome in pole! (Di martedì 18 gennaio 2022) Clamoroso ribaltone sulla panchina del Genoa, in pratica era già tutto pronto per l’approdo in Rossoblu di Bruno Labbadia ma a Sorpresa l’allenatore tedesco non arriverà più. L’indiscrezione riportata da Sky Sport: –Sky Sport su Labbadia: “Saltato l’accordo con Labbadia. Era atteso in città per oggi, ma non è mai partito. Il Genoa deve trovare un altro allenatore e il candidato numero uno è Rolando Maran, che è ancora sotto contratto. Adesso è lui il favorito per la panchina rossoblù”. Maran Pole GenoaLabbadia e il clamoroso dietrofront Il quotidiano Repubblica ha così ricostruito questa surreale ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Clamoroso ribaltone sulladel, in pratica era già tutto pronto per l’approdo in Rossoblu di Brunoma al’allenatore tedesco non arriverà più. L’indiscrezione riportata da Sky Sport: –Sky Sport su: “Saltato l’accordo con. Era atteso in città per oggi, ma non è mai partito. Ildeve trovare unallenatore e il candidato numero uno è Rolando Maran, che è ancora sotto contratto. Adesso è lui il favorito per larossoblù”. Maran Polee il clamoroso dietrofront Il quotidiano Repubblica ha così ricostruito questa surreale ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Sorpresa al Genoa: praticamente saltato l'arrivo di Labbadia. Ultimo tentativo in serata - marcoconterio : ?????? Sorpresa al #Genoa: Bruno Labbadia rifiuta il Grifone. Il tecnico orientato verso il no, in serata ultima call… - grugef : Insomma stamattina mi sveglio e il Genoa è in B. Nessuna sorpresa: Preziosi ha preparato questa retrocessione da an… - ContropiedeA : Sorpresa Spezia che beffa il Milan a San Siro; al Franchi la Viola affonda il Genoa - violanews : Ecco le scelte ufficiali di #Fiorentina e #Genoa in vista del match di #SerieA?? -