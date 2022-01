Sonego-Otte in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Lorenzo Sonego scenderà in campo per il secondo turno degli Australian Open 2022 contro Oscar Otte. L’azzurro ha esordito con un convincente successo ai danni di Sam Querrey, ma ora si trova di fronte un avversario scomodo. Il tedesco lo ha infatti già sconfitto a Flushing Meadows nel 2021 e non va assolutamente sottovalutato, specialmente in virtù della vittoria al debutto contro Tseng. Secondo i bookmakers, Sonego scenderà in campo con i favori del pronostico. Tuttavia si tratta di un match che può nascondere tante insidie e Lorenzo dovrà essere bravo a restare concentrato dall’inizio alla fine. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Sonego e Otte si ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Lorenzoscenderà in campo per il secondo turno deglicontro Oscar. L’azzurro ha esordito con un convincente successo ai danni di Sam Querrey, ma ora si trova di fronte un avversario scomodo. Il tedesco lo ha infatti già sconfitto a Flushing Meadows nel 2021 e non va assolutamente sottovalutato, specialmente in virtù della vittoria al debutto contro Tseng. Secondo i bookmakers,scenderà in campo con i favori del pronostico. Tuttavia si tratta di un match che può nascondere tante insidie e Lorenzo dovrà essere bravo a restare concentrato dall’inizio alla fine. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi ...

