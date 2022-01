Somma Vesuviana: scuole ritornano alla didattica in presenza da giovedì (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“A Somma Vesuviana le scuole di ogni ordine e grado ritornano alla didattica in presenza. Da giovedì 20 gennaio riapertura di tutti gli edifici scolastici alla didattica in aula. Sospensione fino al 30 Gennaio del servizio di mensa scolastica per l’infanzia e la primaria. Riapertura anche delle attività di ludoteche e babyparking presenti sul territorio di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. “Io avrei recuperato a Giugno i giorni di sospensione. E sarebbe stata una scelta giusta per tanti motivi: consentire la vaccinazione con terze dosi per i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Aledi ogni ordine e gradoin. Da20 gennaio riapertura di tutti gli edifici scolasticiin aula. Sospensione fino al 30 Gennaio del servizio di mensa scolastica per l’infanzia e la primaria. Riapertura anche delle attività di ludoteche e babyparking presenti sul territorio di”. Lo ha annunciato pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di, nel napoletano. “Io avrei recuperato a Giugno i giorni di sospensione. E sarebbe stata una scelta giusta per tanti motivi: consentire la vaccinazione con terze dosi per i ...

