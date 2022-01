Soleil Sorge delusa da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: fine di un’amicizia al Grande Fratello Vip? (Di martedì 18 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip va in scena una profonda spaccatura nel rapporto tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. L’arrivo di Delia Duran ha spinto Manila ad avvicinarsi alla neo-concorrente per conoscerla, fatto che ha deluso e non poco Soleil. La quale, nella puntata di questa sera, riceve anche un’accusa dalla cantante lirica: “Oggi mi hai ferita“. Battibecco in salone tra le tre concorrenti. Manila Nazzaro si avvicina a Delia: la delusione di Soleil Frattura, forse insanabile, nel sinora solidissimo rapporto tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Alva in scena una profonda spaccatura nel rapporto tra. L’arrivo di Delia Duran ha spintoad avvicinarsi alla neo-concorrente per conoscerla, fatto che ha deluso e non poco. La quale, nella puntata di questa sera, riceve anche un’accusa dalla cantante lirica: “Oggi mi hai ferita“. Battibecco in salone tra le tre concorrenti.si avvicina a Delia: la delusione diFrattura, forse insanabile, nel sinora solidissimo rapporto tra...

Advertising

Roberta08397875 : @AdrianaVolpeTV Ma la Bruganelli ha un contratto con Anastasia Soleil Sorge ?!? Chi doveva salvare questa sera e po… - SerieTvserie : GF VIP 2022, nuovo scontro acceso tra Delia Duran e Soleil Sorge (VIDEO) - 09rita2002 : RT @edosenzaemoji: che vi piaccia o no, Soleil Anastasia Sorge è una protagonista assoluta di questa edizione. PUNTO #gfvip - Marti__80 : RT @edosenzaemoji: che vi piaccia o no, Soleil Anastasia Sorge è una protagonista assoluta di questa edizione. PUNTO #gfvip - MiScoccioTroppo : RT @edosenzaemoji: che vi piaccia o no, Soleil Anastasia Sorge è una protagonista assoluta di questa edizione. PUNTO #gfvip -