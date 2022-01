Slitta al 2023 il concerto dei Bring Me The Horizon a Milano: la nuova data (Di martedì 18 gennaio 2022) La data del concerto dei Bring Me The Horizon a Milano Slitta al 2023 per motivi legati al persistere della pandemia del Covid-19. La band di Oli Sykes era attesa al Lorenzini District il 13 febbraio per l’unica data italiana del Post Human: Survival Horror European Tour, il ciclo di concerti che prende il nome dall’ultimo EP pubblicato dai BMTH nel 2020, una sorta di concept sulla pandemia globale pubblicato nel contesto del lockdown globale. Per via dell’emergenza sanitaria, la band di Oli Sykes ha posticipato l’intero calendario del tour europeo: “Vogliamo intrattenervi in sicurezza”, scrivono i Bring Me The Horizon sui social. Lo show atteso al Lorenzini District è stato dunque posticipato dal 13 febbraio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) LadeldeiMe Thealper motivi legati al persistere della pandemia del Covid-19. La band di Oli Sykes era attesa al Lorenzini District il 13 febbraio per l’unicaitaliana del Post Human: Survival Horror European Tour, il ciclo di concerti che prende il nome dall’ultimo EP pubblicato dai BMTH nel 2020, una sorta di concept sulla pandemia globale pubblicato nel contesto del lockdown globale. Per via dell’emergenza sanitaria, la band di Oli Sykes ha posticipato l’intero calendario del tour europeo: “Vogliamo intrattenervi in sicurezza”, scrivono iMe Thesui social. Lo show atteso al Lorenzini District è stato dunque posticipato dal 13 febbraio ...

