Sky, in arrivo un nuovo canale: ecco cosa si potrà vedere (Di martedì 18 gennaio 2022) In arrivo per i clienti Sky un nuovo canale: scopriamo la data di partenza e cosa si potrà vedere e soprattutto se in chiaro o a pagamento Arriva una grande novità per i clienti Sky, che dal mese di gennaio 2022 potranno vedere un nuovo canale riservato solo agli abbonati. Si tratta di Sky Cinema L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022) Inper i clienti Sky un: scopriamo la data di partenza esie soprattutto se in chiaro o a pagamento Arriva una grande novità per i clienti Sky, che dal mese di gennaio 2022 potrannounriservato solo agli abbonati. Si tratta di Sky Cinema L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Sky: 'Il #Genoa avrà da subito un nuovo allenatore: è fatta per l'arrivo di Labbadia' ? - SOSFanta : ???? Sky: 'Il #Genoa avrà da subito un nuovo allenatore: è fatta per l'arrivo di Labbadia' ? - sportli26181512 : Juventus, Rovella e Zakaria per il centrocampo. Resta viva l'idea Martial: I bianconeri vogliono anticipare l'arriv… - sportli26181512 : Genoa, Labbadia arriverà domani in città: sarà il nuovo allenatore: L'allenatore tedesco, ma di origini italiane, è… - barboni_giulio : RT @SkySport: ?? L'ARRIVO DEL PULLMAN DEL MILAN ?? Alle 18.30 sfida lo Spezia di Thiago Motta ? Pioli punta su Ibrahimovic ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sky arrivo Salernitana, la rivoluzione parte dalla porta: in arrivo Sepe Il primo acquisto della nuova Salernitana potrebbe essere quello di un portiere: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, Luigi Sepe può arrivare dal Parma con la formula del prestito con ...

Mercato Sampdoria Sensi, in arrivo la mezzala dell'Inter: i dettagli MERCATO SAMPDORIA SENSI MERCATO SAMPDORIA SENSI - Spiega ' Sky Sport ': ' Ok che è arrivato oggi (ieri, ndr): la formula sarà quella del prestito secco fino a giugno. Una scelta quella del giocatore ...

Novak Djokovic, l'arrivo a Belgrado dall'Australia (via Dubai): "Dio ti benedica, Nole!" Sky Sport Sky, in arrivo un nuovo canale: ecco cosa si potrà vedere In arrivo per i clienti Sky un nuovo canale: scopriamo la data di partenza e cosa si potrà vedere e soprattutto se in chiaro o a pagamento ...

Salernitana, la rivoluzione parte dalla porta: in arrivo Sepe Il neo ds Walter Sabatini è pronto a stravolgere l'organico per inseguire la salvezza: accordo vicino con il Parma per il prestito del portiere scuola Napoli.

Il primo acquisto della nuova Salernitana potrebbe essere quello di un portiere: secondo quanto riportato da 'Sport', infatti, Luigi Sepe può arrivare dal Parma con la formula del prestito con ...MERCATO SAMPDORIA SENSI MERCATO SAMPDORIA SENSI - Spiega 'Sport ': ' Ok che è arrivato oggi (ieri, ndr): la formula sarà quella del prestito secco fino a giugno. Una scelta quella del giocatore ...In arrivo per i clienti Sky un nuovo canale: scopriamo la data di partenza e cosa si potrà vedere e soprattutto se in chiaro o a pagamento ...Il neo ds Walter Sabatini è pronto a stravolgere l'organico per inseguire la salvezza: accordo vicino con il Parma per il prestito del portiere scuola Napoli.