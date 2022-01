Siae | cambia la Licenza per Deejay | tariffa unica più economica e veloce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siae cambia

Gazzetta del Sud

Cine e Eduardo Bellotta, con il contributo di MIC enell'ambito del programma "Per chi crea", ... Andreacasa, scuola, amici per scappare all'inferno che quella foto gli ha procurato, ma ...Andreacasa, scuola, amici per scappare all'inferno che quella foto gli ha procurato, ma ... Cine e Eduardo Bellotta, con il contributo di MIC enell'ambito del programma "Per chi crea", con ...La Siae , insieme alle principali associazioni del settore, ha rivisto e semplificato la Licenza per Deejay , destinata a coloro che, nell’ambito della ...Articolo consigliato. Come non dimenticare l’attacco hacker alla SIAE? Ma la perdurante inazione riscontrata nelle comunicazioni pubbliche verso gli interessati è ben distante dall’essere una good pra ...