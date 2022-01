Si vocifera che Zielinski sia uscito prima dal campo perché aveva l’Intercity alle 21 (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono finiti i tempi in cui Diamanti, Rolando Bianchi e Destro, non appena si confrontavano con il nostro azzurro, lasciavano nelle cabine telefoniche degli spogliatoi i loro mesti completini da giocatori di bingo per trasformarsi in autentici super eroi della sfera di cuoio. Da qualche anno infatti il Dall’Ara è per noi terra di conquista con a volte anche roboanti goleade. Sono finiti inoltre i tempi in cui Sinisa ci intossicava le domeniche con punizioni dai garage dello stadio per dedicarsi alla vita da allenatore. Una vita che almeno a noi sta portando molto bene: contro il Napoli non vince mai. Le scorie della Coppa sono completamente evaporate e la vittoria d’autorità a Bologna ci ha restituito fiducia e una posizione che era diventata un’abitudine. Il protagonista della giornata è stato uno dei più discussi: quello che il telecronista ama chiamare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono finiti i tempi in cui Diamanti, Rolando Bianchi e Destro, non appena si confrontavano con il nostro azzurro, lasciavano nelle cabine telefoniche degli spogliatoi i loro mesti completini da giocatori di bingo per trasformarsi in autentici super eroi della sfera di cuoio. Da qualche anno infatti il Dall’Ara è per noi terra di conquista con a volte anche roboanti goleade. Sono finiti inoltre i tempi in cui Sinisa ci intossicava le domeniche con punizioni dai garage dello stadio per dedicarsi alla vita danatore. Una vita che almeno a noi sta portando molto bene: contro il Napoli non vince mai. Le scorie della Coppa sono completamente evaporate e la vittoria d’autorità a Bologna ci ha restituito fiducia e una posizione che era diventata un’abitudine. Il protagonista della giornata è stato uno dei più discussi: quello che il telecronista ama chiamare ...

