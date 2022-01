Setti su Barak | ' 25 milioni sono pochi | può giocare nei grandi club europei'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Leggo certi numeri e mi viene da ridere. 25? Non lo so, penso che siano. Nonio che decido il prezzo ma chi vuole il giocatore. Ora ce lo teniamo stretto, ma sicuramente capisco ...

SU- Maurizio, presidente dell'Hellas Verona , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di GR Parlamento ; tra gli argomenti trattati dal numero uno scaligero, anche quello ...Commenta per primo Intervenuto a GR Parlamento , il presidente del Verona Maurizioha parlato anche del futuro di uno dei suoi calciatori più ambiti, il centrocampista Antonin: ' Quanto vale? Diciamo tanto. Leggo certi numeri e mi viene da ridere. 25 milioni? Non lo so, ...SETTI SU BARAK - Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di GR ...Maurizio Setti si coccola il talento della Repubblica Ceca, autore di tre gol nell'ultimo turno contro il Sassuolo, e ne ha parlato così su GR Parlamento, rispondendo anche alle domande di mercato vis ...