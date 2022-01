Servizio alloggiati web " adeguamento nuove prescrizioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Servizio alloggiati

Questure sul web

...diretta dei dati deglidai i "sistemi gestionali" delle strutture ricettive al sistema "Web"; 3. Rafforzati i criteri di sicurezza; 4. Possibilità di utilizzo del...... 2 perfuori turno, uno sorpreso a prelevare clienti senza rispettare l'ordine di fila, 2 ...titolare veniva deferito all'autorità giudiziaria competente per omessa comunicazione...È stata aggiudicata la procedura per l’affidamento del servizio di stampa e recapito di ingiunzioni fiscali per conto dell’Acer Campania: l’ente che si occupa di diritto alla casa in Campania e che ha ...L’edificio è inagibile in seguito al terremoto del 2012. Il servizio è da tempo trasferito alla scuola Iride. L’assessore: «Un grande opportunità» ...