Secondo il Cnr la terza dose di vaccino ha salvato 10 mila vite (Di martedì 18 gennaio 2022) In base ad un modello teorico sviluppato dal Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del Cnr si è riusciti a stimare gli effetti dell’immunizzazione prodotta dai vaccini, tenendo conto della perdita della loro efficacia nel tempo e del relativo recupero grazie alla terza dose di vaccino. Secondo i calcoli elaborati, grazie alla dose booster e con l’entrata in scena della variante Omicron sono state risparmiate 10mila vite umane e 13mila ospedalizzazioni ma i contagi sarebbero più della metà rispetto ai dati ufficiali ossia quasi 4 milioni invece che 2 milioni e 600 mila positivi.«Senza la dose booster oggi verosimilmente gli ospedalizzati sarebbero stati 35mila, con la ... Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) In base ad un modello teorico sviluppato dal Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del Cnr si è riusciti a stimare gli effetti dell’immunizzazione prodotta dai vaccini, tenendo conto della perdita della loro efficacia nel tempo e del relativo recupero grazie alladii calcoli elaborati, grazie allabooster e con l’entrata in scena della variante Omicron sono state risparmiate 10umane e 13ospedalizzazioni ma i contagi sarebbero più della metà rispetto ai dati ufficiali ossia quasi 4 milioni invece che 2 milioni e 600positivi.«Senza labooster oggi verosimilmente gli ospedalizzati sarebbero stati 35, con la ...

