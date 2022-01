Se continua così Djokovic potrà giocare solo in Italia (e in Serbia) (Di martedì 18 gennaio 2022) L’incubo di Djokovic, che ora è a Belgrado a farsi coccolare dal suo clan e da un Paese che lo idolatra, è appena cominciato. Ieri la Francia, tenendo fede alla linea Macron (“voglio rompere le palle ai no-vax”) gli ha di fatto chiuso in faccia le porte del Roland Garros, il secondo Slam stagionale. E a questo punto la stagione del numero uno al mondo diventa un enorme punto interrogativo: dove potrà giocare se continua a non vaccinarsi? Secondo Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali, con le regole attuali non potrà giocare i Master 1000 americani ma la stagione sulla terra rossa europea sì. Manco il tempo di chiarire la posizione del torneo romano a Radio anch’io sport (“se entrano in Italia in regola non abbiamo motivi per rifiutarli”) che sui media di tutto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) L’incubo di, che ora è a Belgrado a farsi coccolare dal suo clan e da un Paese che lo idolatra, è appena cominciato. Ieri la Francia, tenendo fede alla linea Macron (“voglio rompere le palle ai no-vax”) gli ha di fatto chiuso in faccia le porte del Roland Garros, il secondo Slam stagionale. E a questo punto la stagione del numero uno al mondo diventa un enorme punto interrogativo: dovesea non vaccinarsi? Secondo Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali, con le regole attuali noni Master 1000 americani ma la stagione sulla terra rossa europea sì. Manco il tempo di chiarire la posizione del torneo romano a Radio anch’io sport (“se entrano inin regola non abbiamo motivi per rifiutarli”) che sui media di tutto ...

