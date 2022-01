Scuse dell'Aia al Milan per l'errore di Serra, arbitro verso lo stop (Di martedì 18 gennaio 2022) Per l’errore dell’arbitro in Milan-Spezia sarebbero arrivate ai dirigenti rossoneri le Scuse di Andrea Gervasoni, il vice del designatore Gianluca Rocchi, presente in tribuna a San Siro . E’ quanto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022) Per l’in-Spezia sarebbero arrivate ai dirigenti rossoneri ledi Andrea Gervasoni, il vice del designatore Gianluca Rocchi, presente in tribuna a San Siro . E’ quanto...

Advertising

_special_cla_ : Quegli incompetenti e servi dell’ @AIA_it non mi hanno ancora bloccato su sto profilo. Credo sia arrivato il moment… - Briganteazzurr : @GFI65 Vergognose le scuse dell'AIA dopo tre stagioni di rigori regalati al Milan VERGOGNA - sesa_giuseppe : RT @FGiallorossa: 22 giornate: - innumerevoli errori arbitrali contro la Roma: stampa silente e AIA che si scusa col cazzo. - un errore con… - Hrodebert_Z : RT @il_Malpensante: Ciao Aia, credo ci siamo persi le vostre scuse per robe simili. Tipo che date un rigore a Cuadrado perché Cuadrado fa f… - filippoASR1927 : RT @ncorrasco: La Roma aspetta le scuse dell'AIA per Juventus-Roma. Restiamo in fiduciosa attesa: anche lì era stato un errore di protocoll… -