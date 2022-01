Scuola: Osservatorio Swg, 'il 46% italiani per dad a rientro, 39% presenza' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - La pandemia continua ad impattare pesantemente sulla Scuola e le decisioni sulle misure da prendere oscillano tra l'esigenza di contenere i contagi e garantire la qualità dell'insegnamento e il benessere psicofisico dei ragazzi. La decisione del Governo di mantenere la didattica in presenza in tutte le scuole al rientro delle vacanze risulta condivisa da una minoranza dell'opinione pubblica, il 39%. Di parere contrario il 46% degli italiani che avrebbero preferito la didattica a distanza per le scuole superiori e molti di questi anche per le scuole degli altri gradi. Lo sottolinea l'Osservatorio Radar Swg. I genitori con figli alle materne, elementari e medie sono sostanzialmente in linea con le opinioni generali, nonostante il fatto che buona parte di loro ritenga che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - La pandemia continua ad impattare pesantemente sullae le decisioni sulle misure da prendere oscillano tra l'esigenza di contenere i contagi e garantire la qualità dell'insegnamento e il benessere psicofisico dei ragazzi. La decisione del Governo di mantenere la didattica inin tutte le scuole aldelle vacanze risulta condivisa da una minoranza dell'opinione pubblica, il 39%. Di parere contrario il 46% degliche avrebbero preferito la didattica a distanza per le scuole superiori e molti di questi anche per le scuole degli altri gradi. Lo sottolinea l'Radar Swg. I genitori con figli alle materne, elementari e medie sono sostanzialmente in linea con le opinioni generali, nonostante il fatto che buona parte di loro ritenga che la ...

