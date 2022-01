Scuola, Giannelli (Presidi): “Asl non ce la fanno e ci usano come personale para-sanitario. Sistemi di aerazione? Spettano alle autorità locali” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Le regole vanno assolutamente cambiate. Allo stato attuale, il sistema è troppo complicato e farraginoso. Le Asl non ce la fanno, non riescono a gestire tutto quello che devono. Io sono veramente scandalizzato“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente dell’Anp (Associazione Nazionale Presidi), Antonello Giannelli, che denuncia: “Ho visto modelli prestampati delle Asl, in cui si demanda al dirigente scolastico di disporre quarantene e protocolli vari, come se si trattasse di personale para-sanitario. Di fatto, le Asl stanno utilizzando le scuole come una sorta di loro succursale. È una cosa assolutamente inaccettabile e ingestibile. Un’altra cosa che non funziona è questa idea della didattica mista. Qua sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Le regole vanno assolutamente cambiate. Allo stato attuale, il sistema è troppo complicato e farraginoso. Le Asl non ce la, non riescono a gestire tutto quello che devono. Io sono veramente scandalizzato“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente dell’Anp (Associazione Nazionale), Antonello, che denuncia: “Ho visto modelli prestampati delle Asl, in cui si demanda al dirigente scolastico di disporre quarantene e protocolli vari,se si trattasse di. Di fatto, le Asl stanno utilizzando le scuoleuna sorta di loro succursale. È una cosa assolutamente inaccettabile e ingestibile. Un’altra cosa che non funziona è questa idea della didattica mista. Qua sta ...

