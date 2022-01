Scoop al GF VIP 6 | Barù ha visto la grafica dei voti Com’è stato possibile?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 gennaio 2022) La diretta del Grande Fratello Vip 6 ci riserva sempre nuove sorprese, ma questa volta proprio non era desiderata dalla produzione. Infatti durante la puntata di ieriGaetani è riuscito a vedere ladelle nomination in un momento in cui dovevano essere ancora tenute segrete. Cos’è successo a? Ieri sera quandoconvocato da Alfonso Signorini per fare la sua nomination segreta, sul led che aveva di fronte per un attimo gli è apparsa la schermata con la situazione. Una schermata che lui non avrebbe dovuto vedere perché le nomination segrete non devono sapere come sta andando l’andamento delle nomination, così da fare la propria in libertà. A riferire l’accaduto è proprio lo stesso nipote di Costantino Della Gherardesca, che racconta al suo amico Davide ...