Scontro Pussetto-Sarri | il tecnico perde gli occhiali | l' attaccante resta a terra IL VIDEO

Advertising

sportmediaset : Lazio-Udinese, Pussetto travolge Sarri a bordo campo Scontro di “gioco” con l’attaccante dei friulani che involonta… - SkySport : Pussetto travolge Sarri a bordocampo durante Lazio-Udinese. FOTO #SkySport #CoppaItalia #Pussetto #Sarri… - LALAZIOMIA : Scontro con Pussetto, Sarri a terra: volano gli occhiali del tecnico - la Repubblica - DenaroLuca : RT @sportmediaset: Lazio-Udinese, Pussetto travolge Sarri a bordo campo Scontro di “gioco” con l’attaccante dei friulani che involontariame… - Daniele20052013 : Pussetto-Sarri: scontro frontale da paura e poi abbraccio – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Pussetto

Sport Mediaset

il peggiore il migliore 5,5Evanescente. Si fa notare nellocon Sarri. il peggiore il migliore 6,5 success Si carica il peso delle iniziative offensive. Ha due buone opportunità: gli ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Incredibile fuori programma durante la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese: durissimofrontale- Sarri L'incidente- Sarri avrebbe davvero potuto avere conseguenze ben più gravi per i due, venuti a contatto frontalmente dopo una spallata di Lazzari al ...La verità è lapalissiana. La Lazio batte l’Udinese e ai quarti incontrerà il Milan, ma non può fare a meno di Immobile nemmeno in Coppa Italia. Ciro entra ...Un pizzico di paura, subito cancellato. Piccolo fuori programma nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese: l’argentino Pussetto si è scontrato ...