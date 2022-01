Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo. Gioie e dolori, il Mondiale saltato e l’ultima gara nel 2018 (Di martedì 18 gennaio 2022) La stagione dello sci alpino sta entrando nella sua fase clou. I Giochi Olimpici di Pechino 2022 sono ormai all’orizzonte e la Coppa del Mondo femminile si appresta ad affrontare le ultime gare prima di salire sull’aereo che porterà le atlete in Cina. Il calendario, tra le altre cose, propone una delle tappe più affascinanti di tutta la stagione, ovvero Cortina d’Ampezzo. Protagonista attesissima sulla Olympia delle Tofane, come sempre, sarà Sofia Goggia, reduce dal grande spavento di Zauchensee, con una caduta in discesa che poteva costarle davvero a caro prezzo. Per fortuna tutto è filato per il verso giusto (tranne qualche inevitabile ammaccatura) per cui la bergamasca sarà prontissima al cancelletto di partenza in vista di discesa e superG. Ma, qual è il rapporto della nostra portabandiera a ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) La stagione dello scista entrando nella sua fase clou. I Giochi Olimpici di Pechino 2022 sono ormai all’orizzonte e la Coppa del Mondo femminile si appresta ad affrontare le ultime gare prima di salire sull’aereo che porterà le atlete in Cina. Il calendario, tra le altre cose, propone una delle tappe più affascinanti di tutta la stagione, ovvero. Protagonista attesissima sulla Olympia delle Tofane, come sempre, sarà, reduce dal grande spavento di Zauchensee, con una caduta in discesa che poteva costarle davvero a caro prezzo. Per fortuna tutto è filato per il verso giusto (tranne qualche inevitabile ammaccatura) per cui la bergamasca sarà prontissima al cancelletto di partenza in vista di discesa e superG. Ma, qual è il rapporto della nostra portabandiera a ...

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Mandrak11654875 : RT @zaiapresidente: ???? SCI PARALIMPICO: DE SILVESTRO ORO IN COMBINATA. E’ NATA UNA STELLA! ???? ? Renè De Silvestro ha vinto l'oro nella Com… - NotizieAbruzzo : Appennino Cup di sci alpino under 16 a Campo Felice - CorriereAlpi : SCI ALPINO PARALIMPICO. Sport bellunese in festa. Renè De Silvestro è campione del mondo!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino E se lo sci fosse davvero un danno per l'ambiente? Giù dalle montagne lungo i 6000 chilometri di piste da sci alpino che ci sono in Italia, e poi di nuovo su con i 1743 impianti di risalita. Con gli sci da discesa ai piedi, ci sentiamo davvero a contatto con l'ambiente. Ma il prezzo di quelle giornate di ...

Rossetti - Franzoni e la difficile rincorsa a Pechino La squadra azzurra nello sci alpino detiene al momento 16 quote, 9 al femminile e 7 al maschile . Potrebbero nei prossimi giorni salire rispettivamente a 11 e 9 con i riconteggi dopo i posti lasciati ...

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/22 LIVE! Segui la diretta dello slalom maschile e del Super G femminile: Goggia c'è Eurosport IT Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo. Gioie e dolori, il Mondiale saltato e l’ultima gara nel 2018 La stagione dello sci alpino sta entrando nella sua fase clou. I Giochi Olimpici di Pechino 2022 sono ormai all'orizzonte e la Coppa del Mondo femminile si appresta ad affrontare le ultime gare prima ...

Brignone vince il superG di Zauchensee, Bassino quarta ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'10"84 e ...

Giù dalle montagne lungo i 6000 chilometri di piste dache ci sono in Italia, e poi di nuovo su con i 1743 impianti di risalita. Con glida discesa ai piedi, ci sentiamo davvero a contatto con l'ambiente. Ma il prezzo di quelle giornate di ...La squadra azzurra nellodetiene al momento 16 quote, 9 al femminile e 7 al maschile . Potrebbero nei prossimi giorni salire rispettivamente a 11 e 9 con i riconteggi dopo i posti lasciati ...La stagione dello sci alpino sta entrando nella sua fase clou. I Giochi Olimpici di Pechino 2022 sono ormai all'orizzonte e la Coppa del Mondo femminile si appresta ad affrontare le ultime gare prima ...ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'10"84 e ...