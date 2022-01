Sci alpino | gli azzurri a Kitzbuehel | Paris guida la spedizione

Leggi su sportface

(Di martedì 18 gennaio 2022) Cresce l’attesa a, dove gli uomini jet di Coppa del mondo avranno in programma le due prove cronometrate di mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio, seguite da due discese, marchio dell’Hahnenkamm, venerdì 21 e sabato 22. La partenza sarà sempre alle 11.30. Per lo slalom di domenica invece, lo start sarà alle 10.30. Sono sei gliconvocati: Dominik, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Christof Innerhofer e Pietro Zazzi. Occhi puntati suche aha vinto tre volte in discesa (2013, 2017 e 2019) e una in superG (2015). Nella storia dello sci in discesa, oltre ai tre successi già citati, si registrano le vittorie di Kristian Ghedina nel 1998 e Peter Fill nel 2016. SportFace.