Sassuolo-Cagliari, Dionisi: “La Coppa Italia può diventare un obiettivo” (Di martedì 18 gennaio 2022) “La classifica non si è delineata benissimo, soprattutto nella zona centrale, probabilmente sarà così fino alla fine, l’equilibrio del campionato è da valutare. Obiettivi di domani? Il primo è passare il turno. Il secondo è quello di riscattare la partita precedente e il terzo, visto che ho saputo che non si sono mai raggiunti i quarti di finale a Sassuolo, ancor di più è raggiungere i quarti di finale“. Queste le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia del match contro il Cagliari degli ottavi di Coppa Italia. L’allenatore chiede ai suoi di “non pensare al campionato, perché la Coppa Italia potrebbe diventare eventualmente un obiettivo“ e avvisa: “La classifica non conta. Domani è la ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “La classifica non si è delineata benissimo, soprattutto nella zona centrale, probabilmente sarà così fino alla fine, l’equilibrio del campionato è da valutare. Obiettivi di domani? Il primo è passare il turno. Il secondo è quello di riscattare la partita precedente e il terzo, visto che ho saputo che non si sono mai raggiunti i quarti di finale a, ancor di più è raggiungere i quarti di finale“. Queste le dichiarazioni di Alessio, tecnico del, alla vigilia del match contro ildegli ottavi di. L’allenatore chiede ai suoi di “non pensare al campionato, perché lapotrebbeeventualmente un“ e avvisa: “La classifica non conta. Domani è la ...

Advertising

sportface2016 : #SassuoloCagliari, le parole di #Dionisi: 'La #CoppaItalia può diventare un obiettivo' - infoitsport : Casi Serra: sarà al VAR per il match di Coppa Sassuolo-Cagliari - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: “Col Cagliari per riscattarci e per passare il turno” - CalcioNews24 : ??#Dionisi presenta la sfida di #CoppaItalia ?? - CalcioPillole : L'arbitro torinese sarà punito con un lungo stop e la ripartenza dalla #SerieB. Domani ultima gara per lui. -