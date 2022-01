Sapete quanto guadagna Michelle Hunziker? Il suo patrimonio vi stupirà (Di martedì 18 gennaio 2022) La bionda presentatrice riesce annualmente a portarsi a casa delle cifre davvero pazzesche. Nessuno se lo sarebbe immaginato. Michelle Hunziker, come sappiamo, è una delle showgirl più apprezzate del piccolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022) La bionda presentatrice riesce annualmente a portarsi a casa delle cifre davvero pazzesche. Nessuno se lo sarebbe immaginato., come sappiamo, è una delle showgirl più apprezzate del piccolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AlbertoBagnai : Vedete che l’appostismo è una ideologia che ha un senso? Non sapete quanto sia faticoso trasformarla in prassi. - taehyunent : mi sapete x caso dire ogni quanto esce un capitolo di blue period? ?? - Kareiiiimi : RT @la_giambica: Sapete bene quanto sono stata partecipe in questo viaggio in mare aperto, ho sognato con voi e mi sono divertita molto. De… - la_giambica : Sapete bene quanto sono stata partecipe in questo viaggio in mare aperto, ho sognato con voi e mi sono divertita mo… - siiria__ : RT @catiuz92: Miriana vede l'aereo e rientra. Manila 'Perchè che c'è scritto in quell'aereo?' Miriana 'Non lo so, sapete quanto sono inte… -